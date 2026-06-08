La vie d'une fillette de 3 ans sauvée lors d'une opération de secours spéciale

Des employés du Ministère des situations d'urgence ont mené une opération de sauvetage complexe pour sauver la vie d'une fillette de 3 ans dans la ville de Gudermes, en République tchétchène.

Selon les informations, la fillette est accidentellement tombée dans un trou profond dans la cour de sa maison. Le aspect le plus dangereux était l'accumulation de dioxyde de carbone à l'intérieur du trou, ce qui constituait une menace sérieuse pour la vie de l'enfant. De plus, le trou était trop étroit pour la sortir directement.

Par conséquent, les sauveteurs ont élaboré rapidement un plan sûr et ont creusé un tunnel sur le côté du trou. Pendant l'opération, l'un d'eux, solidement attaché à une corde de sécurité spéciale, est descendu la tête la première dans le trou pour aider à fixer l'équipement de sauvetage à la fillette.

Après un processus complexe de plusieurs minutes, la fillette a été soigneusement remontée et immédiatement confiée aux médecins. Il est actuellement rapporté que son état de santé est bon.