Le tribunal fédéral annule les frais de visa coûteux imposés par Trump

Une nouvelle importante et bienvenue a été annoncée pour nos compatriotes travaillant dans les secteurs de la migration du travail et des hautes technologies à l'étranger, ainsi que pour les spécialistes internationaux. Le tribunal fédéral américain de Boston a entièrement annulé l'exigence de frais supplémentaires de 100 000 dollars imposée par l'administration de Donald Trump pour le traitement des visas de travail H-1B destinés aux travailleurs étrangers hautement qualifiés. Le juge distingué a estimé que cette restriction financière était contraire à la législation en vigueur et illégale. Cela a été rapporté par Reuters .

Des enquêtes systématiques menées lors du procès ont révélé que la somme importante imposée par Trump n'était pas simplement des frais, mais essentiellement une taxe déguisée. Selon la Constitution américaine, le Président n'a pas le pouvoir de percevoir de telles nouvelles taxes sans le consentement direct et l'approbation du Congrès, l'organe législatif suprême. Il convient de noter que Donald Trump a mis en œuvre cette réglementation controversée en septembre 2025. Auparavant, les employeurs américains ne dépensaient que 2 000 à 5 000 dollars pour obtenir des visas H-1B pour les employés étrangers, mais la nouvelle règle a augmenté ces coûts de plus de dix fois.

Suite à cette charge financière brutale, les procureurs généraux de 20 États américains se sont unis et ont déposé une plainte officielle contre l'administration de la Maison Blanche. Dans leurs plaintes, les procureurs ont souligné que ces règles strictes entravaient sérieusement les grandes universités, les établissements médicaux modernes et les entreprises privées du pays dans leur recrutement des spécialistes étrangers les mieux formés et les plus qualifiés au monde.

Pour information, les célèbres visas H-1B américains sont accordés exclusivement aux travailleurs étrangers les plus hautement qualifiés au monde. Les entreprises technologiques multinationales de la Silicon Valley utilisent activement ce programme international pour attirer et employer les meilleurs ingénieurs, développeurs expérimentés et scientifiques du monde en Amérique. La décision équitable du tribunal donnera sans aucun doute une nouvelle impulsion au développement du secteur.

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