Un autre événement important s'est produit dans le monde de la technologie. Un robot humanoïde nommé Pemba a gravi avec succès le sommet du volcan Chimborazo en Équateur, conquérant la montagne à une altitude de 6 200 mètres. Cela a été rapporté par « Mir24.tv ».

Il est à noter que le robot a navigué avec succès dans des conditions de haute altitude, testant pratiquement les capacités de la robotique à opérer dans des environnements extrêmes. L'expédition est considérée comme l'une des étapes clés du projet visant à gravir le mont Everest, le point le plus élevé de la Terre, à l'avenir.

Le robot Pemba utilisé dans le projet a été créé sur la base du modèle avancé Unitree G1, adapté aux terrains complexes et aux conditions climatiques froides. Lors des tests, le robot s'est déplacé indépendamment sur des pentes douces, tandis qu'une assistance a été fournie par les membres de l'expédition dans les zones raides et techniquement difficiles.

Selon les experts, ce test constitue une expérience pratique importante dans l'expansion progressive des capacités du robot.

Selon Pablo Berlanga Boyemare, l'initiateur du projet, cette expédition n'est pas seulement une vitrine technologique. À son avis, de tels robots pourraient jouer un rôle important dans la surveillance environnementale, l'observation de la faune et la collecte de données dans des zones dangereuses à l'avenir.

À cette fin, le robot est équipé de caméras modernes, de divers capteurs et de systèmes d'intelligence artificielle.

Il est bien connu que les conditions de haute altitude posent de sérieux défis techniques aux robots. Les températures froides, le faible taux d'oxygène et les changements météorologiques soudains affectent les performances des batteries et des systèmes électroniques. Par conséquent, des systèmes de gestion thermique spéciaux et des mécanismes de protection ont été développés pour Pemba. Ils ont été précédemment testés avec succès dans les régions froides de Chine.

Le succès sur le Chimborazo a une fois de plus démontré que les robots humanoïdes peuvent fonctionner efficacement non seulement dans les laboratoires, mais aussi dans les conditions naturelles les plus complexes de la Terre.

Désormais, l'équipe du projet prévoit d'envoyer le robot dans l'Himalaya, y compris la région de l'Everest. Cependant, cette initiative n'a pas encore été pleinement mise en œuvre. La raison en est que des réglementations juridiques claires régissant les expéditions impliquant des robots n'ont pas encore été établies au Népal. Par conséquent, le projet est temporairement suspendu, en attendant l'adoption de normes pertinentes.