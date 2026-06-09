Violent séisme aux Philippines : le bilan s'alourdit

Un puissant séisme a frappé les côtes de l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines, le 8 juin. Au moins 35 personnes auraient été tuées par la secousse de magnitude 7,8.

Plus de 100 répliques ont été enregistrées dans la région après la catastrophe naturelle. Plus de 200 citoyens ont subi des blessures de divers degrés en raison des fortes secousses. Les opérations de sauvetage et de reconstruction sont en cours.

Les autorités mènent des recherches pour retrouver les citoyens qui pourraient être piégés sous les décombres. Le séisme aurait causé de graves dommages à de nombreuses habitations et infrastructures.

À la suite de cette tragédie, Shavkat Mirziyoyev a présenté ses condoléances à Ferdinand Marcos, exprimant sa sympathie.

Les experts n'excluent pas la possibilité de nouveaux séismes dans la région et conseillent à la population de respecter strictement les mesures de sécurité.