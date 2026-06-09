Violent séisme aux Philippines : le bilan s'alourdit

·8·Monde
Violent séisme aux Philippines : le bilan s'alourdit

Un puissant séisme a frappé les côtes de l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines, le 8 juin. Au moins 35 personnes auraient été tuées par la secousse de magnitude 7,8.

Plus de 100 répliques ont été enregistrées dans la région après la catastrophe naturelle. Plus de 200 citoyens ont subi des blessures de divers degrés en raison des fortes secousses. Les opérations de sauvetage et de reconstruction sont en cours.

Les autorités mènent des recherches pour retrouver les citoyens qui pourraient être piégés sous les décombres. Le séisme aurait causé de graves dommages à de nombreuses habitations et infrastructures.

À la suite de cette tragédie, Shavkat Mirziyoyev a présenté ses condoléances à Ferdinand Marcos, exprimant sa sympathie.

Les experts n'excluent pas la possibilité de nouveaux séismes dans la région et conseillent à la population de respecter strictement les mesures de sécurité.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

94 écoles fermées au Japon à cause d'un seul ours94 écoles fermées au Japon à cause d'un seul oursAujourd'hui, 15:41Une femme retrouvée vivante dans les montagnes malaisiennes après 14 jours sans nourritureUne femme retrouvée vivante dans les montagnes malaisiennes après 14 jours sans nourritureAujourd'hui, 15:19Nouveau service premium lancé pour ceux qui souhaitent aller aux États-Unis plus rapidementNouveau service premium lancé pour ceux qui souhaitent aller aux États-Unis plus rapidementAujourd'hui, 15:15Un robot gravit le sommet du volcan Chimborazo à 6 200 mètres, prochain arrêt l'EverestUn robot gravit le sommet du volcan Chimborazo à 6 200 mètres, prochain arrêt l'EverestAujourd'hui, 15:10Interdiction aux officiels talibans d'utiliser des smartphonesInterdiction aux officiels talibans d'utiliser des smartphonesAujourd'hui, 14:16Le tribunal fédéral annule les frais de visa coûteux imposés par TrumpLe tribunal fédéral annule les frais de visa coûteux imposés par TrumpAujourd'hui, 12:08
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue