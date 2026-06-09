Meurtre d'experts de l'ONU : la justice congolaise confirme la peine de mort

Le tribunal militaire de la République démocratique du Congo (RDC) a condamné un colonel de l'armée à la peine de mort. Il était impliqué dans le complot visant à tuer deux experts de l'ONU dans le pays il y a près de dix ans.

Lors du premier procès en 2022, le colonel Jean de Dieu Mambweni avait été condamné à dix ans de prison. À l'époque, il était accusé de ne pas avoir porté assistance à des personnes en danger et de désobéissance aux ordres. Les procureurs militaires, mécontents de cette décision, ont fait appel, soulignant que sa responsabilité était bien plus grave.

La Haute Cour militaire de Kinshasa a soutenu ce point de vue. Le 5 juin, le tribunal a reconnu Mambweni coupable d'organisation de meurtre et de crimes de guerre. Selon le jugement consulté par Reuters et par les proches de l'une des victimes, il a été condamné à mort. Cependant, comme la peine de mort n'est plus appliquée en RDC depuis 2003, cette condamnation équivaut effectivement à la réclusion à perpétuité.

Les experts de l'ONU – la Suédo-Chilienne Zaida Catalán et l'Américain Michael Sharp – enquêtaient sur des massacres dans la province du Kasaï. Le 12 mars 2017, ils ont été arrêtés par des combattants du groupe « Kamuina Nsapu » sur un pont près du village de Moyo-Musila. Ils ont ensuite été emmenés dans la forêt et abattus. Leurs corps ont été retrouvés 16 jours plus tard.

Des intérêts étatiques pourraient être à l'origine du meurtre

Cette décision, qui clôt près de neuf ans de procédures judiciaires, a également confirmé les condamnations à mort prononcées en 2022 contre des dizaines de militants. Les procureurs ont initialement indiqué que des fonctionnaires de l'État n'étaient pas impliqués dans l'affaire, mais le colonel et d'autres responsables ont ensuite été arrêtés, accusés de collaboration avec les rebelles.

Elizabeth Morsby, la sœur de Zaida Catalán, a soutenu la conclusion du tribunal concernant l'existence d'un complot.

« Cela confirme que Zaida et Michael n'étaient pas des victimes de violences aléatoires », a-t-elle déclaré.

Cependant, elle a également souligné que la justice n'avait pas été pleinement rendue. Se référant aux enregistrements audio du procès, elle a noté que Mambweni avait exprimé sa crainte que les experts ne démasquent des responsables.

Human Rights Watch a également signalé que des preuves vidéo importantes avaient été ignorées lors du procès de 2022. Elles montraient allegedly des représentants de l'État impliqués dans l'acheminement des experts vers le lieu de l'embuscade.

Selon Morsby, la vraie justice ne devrait pas se limiter à punir les coupables, mais doit aussi enquêter approfondiment sur les causes du crime.

Paul Nsapu Mukulu, président de la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC, a également déclaré qu'il ne croyait pas que Mambweni avait agi indépendamment.

« Toutes les preuves indiquent que cet incident était un crime parrainé par l'État », a-t-il dit.