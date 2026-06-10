Un pilote ayant volé pendant 17 ans avait une fausse licence

Une affaire majeure a secoué le secteur de l'aviation au Canada. Jeffrey Wall, ancien capitaine d'Air Canada, a été arrêté, soupçonné d'avoir effectué des centaines de vols pendant 17 ans sans la licence de pilote requise, rapporte Al Jazeera.

Selon la police de la région de Peel en Ontario, le pilote de 59 ans fait face à des accusations de fraude et d'autres crimes après une enquête de quatre mois.

Selon les documents d'enquête, entre 2009 et 2025, il a utilisé de faux documents de pilotage pour participer à plus de 900 vols intérieurs et internationaux. La police a découvert des preuves qu'il avait trompé Air Canada et les autorités de régulation de l'aviation sur ses qualifications.

Il s'avère que Wall possédait une licence de pilote commercial, mais n'avait pas obtenu la licence de haut niveau nécessaire pour commander de gros avions de ligne.

L'ancien capitaine fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment fraude, usage de faux documents et déclaration mensongère.

Le chef de la police de Peel, Nishan Duraiappah, a souligné que cette affaire soulève de sérieuses questions concernant la sécurité aérienne et la confiance du public.

Parallèlement, Air Canada a déclaré que la sécurité des passagers n'avait pas été compromise. Selon la compagnie, tous les pilotes passent des tests de compétence réguliers, et Wall a réussi toutes les évaluations pratiques.

La compagnie aérienne a indiqué qu'elle avait immédiatement retiré le pilote des vols et informé les autorités canadiennes des transports dès que la situation a été connue.