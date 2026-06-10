L'Iran émet un nouveau billet en mémoire de l'école de Minab

La Banque centrale d'Iran émet un nouveau billet en mémoire des victimes de l'attaque contre une école dans la ville de Minab.

Selon les informations, le verso du billet de 100 000 tomans représentera l'école de Minab attaquée en février.

Le recto du billet représente le sanctuaire de Fatima Masoumeh à Qom. Il est annoncé que les nouveaux billets seront mis en circulation prochainement.

Pour rappel, il a été rapporté qu'une école primaire pour filles à Minab a été touchée par une attaque à la roquette le 28 février. La partie iranienne a déclaré que de nombreux enseignants et élèves sont décédés lors de cet incident.