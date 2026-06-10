L'Iran émet un nouveau billet en mémoire de l'école de Minab

·1·Monde
L'Iran émet un nouveau billet en mémoire de l'école de Minab

La Banque centrale d'Iran émet un nouveau billet en mémoire des victimes de l'attaque contre une école dans la ville de Minab.

Selon les informations, le verso du billet de 100 000 tomans représentera l'école de Minab attaquée en février.

Le recto du billet représente le sanctuaire de Fatima Masoumeh à Qom. Il est annoncé que les nouveaux billets seront mis en circulation prochainement.

Pour rappel, il a été rapporté qu'une école primaire pour filles à Minab a été touchée par une attaque à la roquette le 28 février. La partie iranienne a déclaré que de nombreux enseignants et élèves sont décédés lors de cet incident.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un pilote ayant volé pendant 17 ans avait une fausse licenceUn pilote ayant volé pendant 17 ans avait une fausse licenceAujourd'hui, 07:00Qui participera à la nouvelle mission lunaire de la NASA ?Qui participera à la nouvelle mission lunaire de la NASA ?Aujourd'hui, 06:53Des scientifiques chinois transplantent un foie et des reins de porc sur un humainDes scientifiques chinois transplantent un foie et des reins de porc sur un humainAujourd'hui, 02:18Les Ouzbeks en Israël avertis du dangerLes Ouzbeks en Israël avertis du dangerHier, 18:46Meurtre d'experts de l'ONU : la justice congolaise confirme la peine de mortMeurtre d'experts de l'ONU : la justice congolaise confirme la peine de mortHier, 18:30Xi Jinping conclut une visite d'État historique de deux jours en RPDCXi Jinping conclut une visite d'État historique de deux jours en RPDCHier, 17:12
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue