La princesse de Thaïlande décède après 4 ans de coma suite à une dégradation brutale de sa santé

La princesse thaïlandaise Bajrakitiyabha est décédée suite à une dégradation brutale de son état de santé. Elle était dans le coma depuis près de quatre ans.

La princesse avait perdu connaissance en décembre 2022 en raison d'une maladie cardiaque et avait été hospitalisée à Bangkok. Au cours des années suivantes, son état s'est aggravé en raison de diverses complications.

Connue sous le nom de « Princesse Pa », Bajrakitiyabha était également reconnue comme avocate, diplomate et philanthrope. Elle s'est particulièrement concentrée sur la défense des droits des femmes en prison, notamment des détenues enceintes.

La princesse était l'une des enfants officiels du roi Maha Vajiralongkorn de Thaïlande et était considérée comme l'une des héritières potentielles du trône selon la Constitution du pays.