Selon les informations de la chaîne israélienne Channel 12, de hauts responsables israéliens ont critiqué un mémorandum en cours de discussion entre les États-Unis et l'Iran. C'est ce qu'a rapporté Gorizont.

Ils ont déclaré que Washington avait accédé à certaines des principales demandes de l'Iran, ce qui pourrait offrir à Téhéran un avantage politique significatif.

Selon des sources, le document ne traite pas entièrement des questions clés telles que le programme nucléaire iranien, les capacités balistiques et le soutien aux groupes armés régionaux. Il est également indiqué que l'accord pourrait permettre à l'Iran d'accéder à des avoirs gelés, entraîner l'ouverture du détroit d'Ormuz et réduire la pression sur Téhéran.

La partie israélienne a exprimé sa crainte qu'à la suite de ce processus, l'influence des États-Unis sur l'Iran ne diminue et que les questions concernant le programme de missiles et le soutien au Hezbollah ne soient pas suffisamment prises en compte.