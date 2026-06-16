« L'enfant recherché était dans cette voiture » — Incident inattendu en Turquie

En Turquie, un enfant de 5 ans est entré dans le coffre de la nouvelle voiture de son père et s'est retrouvé accidentellement enfermé.

Ne trouvant pas leur fils, les parents sont montés dans cette même voiture pour commencer à le chercher dans les rues.

Après un certain temps, des bruits provenant de l'intérieur du véhicule ont été entendus, et il s'est avéré que l'enfant était dans le coffre.

Les sauveteurs ont démonté le siège arrière de la voiture et ont sorti l'enfant sain et sauf.