Un séisme de magnitude 6,3 sème la panique en Chine

Une forte secousse tellurique a été enregistrée dans la province du Xinjiang, située dans le nord-ouest de la Chine. Selon les premières informations, la catastrophe naturelle a fait au moins un mort et plusieurs blessés à divers degrés.

Le séisme s'est produit le 16 juin vers 17h06, heure locale. Les experts estiment la magnitude de la secousse à 6,3. L'épicentre se situait dans une zone montagneuse du district de Haysi, à environ 10 kilomètres de profondeur.

Après les fortes secousses, les mineurs travaillant dans les mines de charbon proches de l'épicentre ont été immédiatement évacués vers des zones sûres. Actuellement, les autorités compétentes poursuivent l'évaluation des dommages et le décompte des victimes.

Les services de secours ont commencé à rechercher des citoyens qui pourraient être coincés sous les décombres. Parallèlement, les experts évaluent le risque de glissements de terrain et d'autres catastrophes naturelles secondaires.

Les autorités chinoises ont déclenché des mesures d'urgence. Plusieurs répliques ont été observées après le séisme principal, la plus forte atteignant une magnitude de 4,9.