Une ancienne villa découverte près de Rome stupéfie les scientifiques

Les vestiges d'une villa vaste et luxueuse datant de l'Empire romain ont été identifiés dans la zone de Castel di Guido, près de la capitale italienne, Rome. Cette découverte historique suscite un grand intérêt chez les archéologues et les experts.

Il a été rapporté qu'en février de cette année, les habitants locaux ont signalé des activités suspectes dans la zone aux autorités. Lors des enquêtes qui ont suivi, les carabiniers ont découvert des traces de fouilles illégales : activités nocturnes, terres fraîchement excavées et utilisation d'équipements non autorisés.

L'enquête a révélé qu'un groupe d'individus s'était introduit sur le site avec une excavatrice et avait atteint une structure ancienne cachée sous terre. Bien que les fouilles aient été rapidement interrompues, c'est précisément grâce à ces actions qu'une villa romaine, jusqu'alors inconnue de la science, a été découverte.

Les archéologues ont réussi à mettre au jour un atrium central, une vaste salle avec un bassin de collecte d'eau ainsi que des sols en mosaïques uniques travaillées en noir et blanc. On rapporte que des motifs géométriques et végétaux sont préservés dans les mosaïques.

Les représentants du ministère italien de la Culture soulignent que cette zone faisait autrefois partie d'un établissement appelé Lorium, où les empereurs romains se rendaient fréquemment. Par conséquent, la villa découverte pourrait avoir été la résidence d'aristocrates riches de la haute société.

Lors des fouilles, des décorations en marbre, des fragments de statues et des artefacts liés à Silvanus, considéré comme le protecteur de la nature dans la mythologie romaine, ont également été trouvés.

Les autorités indiquent que certaines parties de la structure ont été endommagées en raison des fouilles illégales. Cependant, il n'est pas encore certain si des objets de valeur historique ont été volés. Des recherches archéologiques se poursuivent actuellement sur le site. À l'avenir, les visiteurs pourront visiter ce lieu historique unique sur réservation.