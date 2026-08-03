170 000 dollars récoltés pour le bébé retrouvé dans une décharge

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170 000 dollars récoltés pour le bébé retrouvé dans une décharge

Cet événement poignant, survenu en 2017, a une nouvelle fois montré que l’humanité, la compassion et la bonté ne connaissent pas de frontières. Le héros de cette histoire est Jimmi Amisial, un étudiant universitaire haïtien qui étudiait au Texas, aux États-Unis. Son courage et sa générosité ont touché le cœur de millions de personnes.

À l’époque âgé de 22 ans, Jimmi était retourné dans son pays natal, Haïti, pour passer les vacances d’été. Au cours de son séjour, il fut confronté à une situation qu’il n’oublierait jamais. Jimmi trouva un bébé de seulement quatre mois au milieu d’un tas d’ordures. Les habitants du quartier, qui croyaient à diverses superstitions et rumeurs, avaient même peur de s’approcher de l’enfant. Jimmi, lui, ignora ces racontars et fit de la survie du bébé sa priorité.

Sans la moindre hésitation, il prit l’enfant dans ses bras et l’emmena immédiatement chez des médecins. Après un examen médical et les soins nécessaires, le bébé fut sauvé. Par la suite, les forces de l’ordre cherchèrent les parents de l’enfant. Malgré tous leurs efforts, il fut impossible d’identifier ses proches.

Le tribunal proposa alors à Jimmi Amisial de devenir le tuteur légal de l’enfant. Jimmi accepta cette lourde responsabilité avec joie et donna au bébé le prénom d’Emilio. Il devint ainsi non seulement le sauveur du petit garçon, mais aussi un père aimant dans sa vie.

Un homme souriant portant un petit enfant et un garçon avec un cartable scolaire.

L’adoption officielle d’Emilio, les démarches administratives et la préparation de son avenir nécessitaient des fonds. Une collecte fut donc lancée sur la plateforme GoFundMe. L’histoire émouvante de Jimmi et d’Emilio se répandit rapidement dans le monde entier.

Touchées par cette histoire, des milliers de personnes inconnues de différents pays ne restèrent pas indifférentes et firent des dons. En très peu de temps, plus de 170 000 dollars furent réunis. Cette somme servit à financer les démarches d’adoption officielle de l’enfant et à lui assurer un avenir digne.

Les années ont passé et Emilio a bien grandi. Aujourd’hui, il va à l’école, étudie, et Jimmi Amisial l’élève avec affection comme son propre fils. Cette histoire continue d’inspirer de nombreuses personnes, car elle montre avec force comment l’humanité, la compassion et le courage d’un seul individu peuvent changer toute une destinée.

Jimmy AmisialHaïtiÉtats-UnisGoFundMeEmilio
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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