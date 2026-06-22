Une forêt dans un gratte-ciel

Un complexe résidentiel unique de ce genre existe à Milan, en Italie. Il est connu sous le nom de « Bosco Verticale », soit la « Forêt Verticale ».

Ce complexe se compose de deux tours, l'une mesurant 110 mètres et l'autre 76 mètres de hauteur.

L'aspect le plus remarquable du projet est que les terrasses des appartements de chaque étage sont ornées de diverses plantes. Près de 900 arbres, environ 5 000 arbustes et plus de 11 000 plantes vivaces et fleurs sont entretenus sur la façade des bâtiments.

Si cette végétation était plantée sur un terrain plat, elle formerait une véritable forêt occupant environ 2 hectares.

La construction de ce complexe unique a débuté en 2009 et s'est achevée en 2014.