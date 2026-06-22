Une femme condamnée à une amende pour avoir exigé que l'employée d'un magasin parle russe au Kazakhstan

Un conflit linguistique survenu dans l'un des supermarchés d'Almaty, au Kazakhstan, a suscité de vastes débats sur les réseaux sociaux. Une citoyenne russe ayant exigé qu'une employée du magasin réponde en russe a été tenue administrativement responsable.

Il a été rapporté que l'incident s'est produit dans un supermarché Small. Une cliente, mécontente de la longue file d'attente aux caisses, a demandé des explications à l'administration. L'employée a expliqué en langue kazakhe qu'une caisse supplémentaire serait bientôt ouverte.

Cependant, cette réponse n'a pas satisfait la femme russe. Elle a exigé que l'employée parle russe et a filmé la scène avec son téléphone portable. Malgré cela, l'employée du supermarché est restée calme et a continué la communication dans la langue d'État.

Par la suite, cette vidéo s'est propagée sur les réseaux sociaux, attirant l'attention du public. La situation a été examinée par les autorités chargées de l'application de la loi.

Selon la décision du tribunal, la citoyenne russe nommée Galina Liss a été condamnée à une amende administrative de 86 500 tenge pour son comportement susceptible de provoquer un conflit dans un lieu public.