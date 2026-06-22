L'aéroport qui a émerveillé le monde : Le miracle de Singapour

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L'aéroport qui a émerveillé le monde : Le miracle de Singapour

Cet aéroport est reconnu comme l'un des plus beaux et des plus modernes au monde. Il s'agit de l'aéroport de Changi , situé à Singapour, l'un des pays les plus développés et les plus riches.

À ce jour, cet aéroport a reçu plus de 500 prix prestigieux et a été désigné à plusieurs reprises comme le meilleur aéroport du monde.

Plus de 2 milliards de dollars ont été investis dans sa construction. Sa superficie totale est d'environ 1300 hectares. Le bâtiment de l'aéroport compte 10 étages, dont 5 sont souterrains.

Cascade intérieure et jardin tropical situés sous l'immense dôme en verre de l'aéroport de Changi.

Dans l'un des terminaux, un jardin tropical doté de la plus haute cascade artificielle du monde a été aménagé. Compte tenu des orages fréquents à Singapour, cette cascade a été spécialement conçue pour collecter l'eau de pluie et refroidir naturellement l'air sous l'immense dôme.

Des gens déjeunent autour de l'immense cascade de l'aéroport de Changi.

Autour de la cascade se trouvent des jardins tropicaux abritant plus de 200 espèces de plantes. Entre les terminaux, un train à grande vitesse circule au niveau du troisième étage.

Des gens se promènent autour de l'immense cascade au milieu d'un jardin verdoyant.

De plus, l'aéroport dispose de 10 jardins thématiques, parmi lesquels le jardin de cactus, d'orchidées, de tournesols, la galerie des papillons et le jardin enchanté attirent particulièrement l'attention.

Le bâtiment Jewel et la tour de contrôle de l'aéroport de Changi au coucher du soleil.Des gens se détendent à l'intérieur du bâtiment de l'aéroport riche en jardins fleuris.
ChangiSingapour
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