Explosion terrible dans une usine de gaz au Qatar

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Explosion terrible dans une usine de gaz au Qatar

Une forte explosion s'est produite dans une usine de traitement du gaz située dans la zone industrielle de Ras Laffan au Qatar. L'incident a fait 54 blessés et 18 personnes sont portées disparues.

Selon les premières informations, l'explosion s'est produite dans la nuit du 21 juin lors du démarrage de l'usine, provoquant un incendie. Les services d'urgence sont arrivés rapidement sur les lieux et ont réussi à maîtriser le feu.

Actuellement, les sauveteurs poursuivent les recherches des personnes disparues. Selon les experts, l'incident pourrait être dû à un dysfonctionnement technique ou à un accident.

Il convient de noter que le complexe de Ras Laffan est l'un des plus grands centres de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde.

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