De l'eau vieille de deux milliards d'années découverte dans une mine au Canada

Dans l'une des mines les plus profondes du Canada, des scientifiques ont fait une découverte unique d'une importance majeure pour la science. Les chercheurs ont annoncé qu'un échantillon d'eau, isolé de l'environnement extérieur pendant environ deux milliards d'années, a été trouvé dans la mine Kidd Creek, située dans la province de l'Ontario.

Selon les informations, l'eau a été extraite d'une profondeur d'environ trois kilomètres. Les analyses scientifiques ont montré que ce liquide est resté « piégé » entre les roches montagneuses pendant des milliards d'années, sans aucun contact avec l'atmosphère.

Pour déterminer l'âge de l'eau, les spécialistes ont étudié les gaz nobles tels que l'hélium, le néon, l'argon et le xénon contenus dans celle-ci. Ce sont précisément ces éléments qui ont permis aux scientifiques de calculer depuis combien de temps l'eau était conservée dans un environnement fermé.

Un autre aspect qui a surpris les chercheurs est la très forte salinité de l'eau. Il est noté que sa teneur en sel est dix fois supérieure à celle de l'eau de mer. De plus, on indique que l'eau possède un goût amer distinctif et une forte odeur de soufre.

Le plus fascinant est que des signes de vie ont également été détectés dans cette eau ancienne. Les scientifiques ont noté la présence de micro-organismes et supposent qu'ils ont pu survivre grâce aux processus chimiques entre les minéraux et l'eau, sans lumière solaire.

Les experts considèrent cette découverte comme une véritable « capsule temporelle » donnant des informations sur le passé lointain de la planète Terre. Son étude pourrait aider à comprendre comment la vie s'est formée dans les environnements souterrains et comment des micro-organismes ont survécu pendant des milliards d'années.