De l'eau vieille de deux milliards d'années découverte dans une mine au Canada

·62·Monde
De l'eau vieille de deux milliards d'années découverte dans une mine au Canada

Dans l'une des mines les plus profondes du Canada, des scientifiques ont fait une découverte unique d'une importance majeure pour la science. Les chercheurs ont annoncé qu'un échantillon d'eau, isolé de l'environnement extérieur pendant environ deux milliards d'années, a été trouvé dans la mine Kidd Creek, située dans la province de l'Ontario.

Selon les informations, l'eau a été extraite d'une profondeur d'environ trois kilomètres. Les analyses scientifiques ont montré que ce liquide est resté « piégé » entre les roches montagneuses pendant des milliards d'années, sans aucun contact avec l'atmosphère.

Pour déterminer l'âge de l'eau, les spécialistes ont étudié les gaz nobles tels que l'hélium, le néon, l'argon et le xénon contenus dans celle-ci. Ce sont précisément ces éléments qui ont permis aux scientifiques de calculer depuis combien de temps l'eau était conservée dans un environnement fermé.

Un autre aspect qui a surpris les chercheurs est la très forte salinité de l'eau. Il est noté que sa teneur en sel est dix fois supérieure à celle de l'eau de mer. De plus, on indique que l'eau possède un goût amer distinctif et une forte odeur de soufre.

Le plus fascinant est que des signes de vie ont également été détectés dans cette eau ancienne. Les scientifiques ont noté la présence de micro-organismes et supposent qu'ils ont pu survivre grâce aux processus chimiques entre les minéraux et l'eau, sans lumière solaire.

Les experts considèrent cette découverte comme une véritable « capsule temporelle » donnant des informations sur le passé lointain de la planète Terre. Son étude pourrait aider à comprendre comment la vie s'est formée dans les environnements souterrains et comment des micro-organismes ont survécu pendant des milliards d'années.

CanadaKidd CreekOntario
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le corps d'un héros de 8 ans qui a tenté de sauver son ami a été retrouvéLe corps d'un héros de 8 ans qui a tenté de sauver son ami a été retrouvéAujourd'hui, 11:42Statue record pour Messi : un monument géant de 26 mètres inauguré en ArgentineStatue record pour Messi : un monument géant de 26 mètres inauguré en ArgentineHier, 22:35Un wagon aux couleurs de l'Ouzbékistan dans le métro de New YorkUn wagon aux couleurs de l'Ouzbékistan dans le métro de New YorkHier, 22:10Explosion terrible dans une usine de gaz au QatarExplosion terrible dans une usine de gaz au QatarHier, 21:04L'aéroport qui a émerveillé le monde : Le miracle de SingapourL'aéroport qui a émerveillé le monde : Le miracle de SingapourHier, 20:33Une découverte unique au Canada stupéfie les scientifiquesUne découverte unique au Canada stupéfie les scientifiquesHier, 19:48
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé