Drame aux Philippines : fusillade dans une école

Une attaque armée a eu lieu dans l'une des écoles secondaires de la ville de Tacloban, aux Philippines. La tragédie a fait trois élèves morts et sept autres blessés à divers degrés.

Selon les informations, l'incident s'est produit le 22 juin. La police a rapporté que deux élèves, âgés de 14 et 15 ans, ont ouvert le feu. Les motivations de leur acte ne sont pas encore claires.

Près de 40 douilles ont été retrouvées sur les lieux, ce qui suggère que l'attaque pourrait avoir été sérieuse et planifiée.

Les forces de l'ordre ont pris des mesures rapides et ont arrêté l'un des suspects sur place. Le deuxième élève s'est rendu volontairement plus tard.

Une enquête est actuellement en cours pour faire la lumière sur l'incident.