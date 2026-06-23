Vol de 22 heures : la ligne Sydney-Londres entre dans l'histoire

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Vol de 22 heures : la ligne Sydney-Londres entre dans l'histoire

La compagnie aérienne australienne Qantas prévoit de lancer des vols réguliers sans escale entre Sydney et Londres à partir d'octobre 2027.

Selon Reuters, cette route de plus de 16 000 kilomètres devrait devenir le vol commercial le plus long au monde.

Actuellement, les vols sur cet itinéraire passent généralement par Singapour et le voyage dure presque une journée entière.

Un Airbus A350-1000ULR spécialement équipé sera utilisé pour ces nouveaux vols. Des réservoirs de carburant supplémentaires seront installés, permettant d'étendre la durée du vol jusqu'à 22 heures.

De plus, l'avion accueillera 238 passagers au lieu des 400 habituels, afin de garantir le confort et la sécurité lors de ce vol long-courrier.

Si ce projet se concrétise, il devrait marquer une nouvelle étape dans l'histoire de l'aviation.

QantasSydneyLondresAirbusReuters
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