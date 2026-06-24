YouTube règle le litige d'un adolescent sur l'addiction aux réseaux sociaux

·26·Monde
YouTube règle le litige d'un adolescent sur l'addiction aux réseaux sociaux

YouTube, propriété de Google, a conclu un accord pour mettre fin à un procès intenté par un adolescent de 15 ans résidant en Floride concernant l'addiction aux réseaux sociaux. Cela est perçu comme une nouvelle pression juridique sur les entreprises technologiques accusées d'aggraver la crise de la santé mentale chez les enfants.

Dans les documents judiciaires, l'adolescent, identifié par les initiales R.K.C., a accusé YouTube, Meta, TikTok et Snap d'utiliser des mécanismes spécifiquement conçus pour rendre les utilisateurs dépendants. Notamment, le défilement infini du contenu et la lecture automatique des vidéos auraient entraîné une surutilisation, provoquant anxiété, insomnie et autres problèmes.

Google a déclaré dans son communiqué qu'elle s'efforçait de développer la plateforme de manière sûre et adaptée à l'âge des enfants. L'entreprise a rappelé avoir lancé l'application YouTube Kids en 2015, spécifiquement destinée aux enfants.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre de plus de mille plaintes similaires en Californie. Auparavant, une jeune femme de 20 ans avait obtenu 6 millions de dollars de dommages et intérêts après avoir accusé Meta et YouTube d'avoir créé des systèmes rendant les jeunes utilisateurs dépendants.

Parallèlement, un autre tribunal du Nouveau-Mexique a condamné Meta à payer 375 millions de dollars pour avoir induit les utilisateurs en erreur sur la sécurité des enfants. Actuellement, des milliers de procès liés aux activités des réseaux sociaux sont en cours à travers les États-Unis.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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