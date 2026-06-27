Miracle du séisme : un bébé de 18 jours sauvé après 32 heures

Après le terrible séisme survenu au Venezuela, les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent sans relâche. Les sauveteurs ont réussi à extraire sain et sauf un bébé de 18 jours des décombres après 32 heures.

Les vidéos de l'opération de sauvetage sont devenues virales sur les réseaux sociaux, émouvant de nombreuses personnes. La survie du bébé est considérée comme l'un des événements les plus joyeux et porteurs d'espoir face à cette catastrophe naturelle.

Selon les dernières informations, le nombre de morts suite au puissant séisme a atteint 920 personnes. Des centaines de personnes ont été blessées et de nombreux citoyens figurent toujours sur la liste des disparus.

Actuellement, les sauveteurs continuent de rechercher des survivants sous les décombres. Les experts soulignent que chaque minute compte et que les recherches se poursuivent jour et nuit sans interruption.