Quatre voleurs capturés de manière insolite et hilarante avec l'aide de voisins en Indonésie

Après avoir été cambriolé à plusieurs reprises, un jeune Indonésien a appelé ses voisins à l'aide. Affirmant que les forces de l'ordre n'avaient obtenu aucun résultat, il a tenté de capturer les voleurs lui-même.

Un piège spécial a été installé dans le jardin pendant la nuit. En conséquence, quatre suspects entrés sur les lieux ont été capturés sur place.

Le propriétaire de la maison et ses voisins les ont solidement entourés de ruban adhésif pour les immobiliser. De plus, des formes comiques ont été façonnées sur leurs têtes avec des sangles.

Une fois les images publiées sur Internet, elles ont rapidement attiré de nombreux spectateurs. L'incident fait l'objet de larges discussions sur les réseaux sociaux.