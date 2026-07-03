Quatre voleurs capturés de manière insolite et hilarante avec l'aide de voisins en Indonésie

·0·Monde
Quatre voleurs capturés de manière insolite et hilarante avec l'aide de voisins en Indonésie

Après avoir été cambriolé à plusieurs reprises, un jeune Indonésien a appelé ses voisins à l'aide. Affirmant que les forces de l'ordre n'avaient obtenu aucun résultat, il a tenté de capturer les voleurs lui-même.

Un piège spécial a été installé dans le jardin pendant la nuit. En conséquence, quatre suspects entrés sur les lieux ont été capturés sur place.

Le propriétaire de la maison et ses voisins les ont solidement entourés de ruban adhésif pour les immobiliser. De plus, des formes comiques ont été façonnées sur leurs têtes avec des sangles.

Une fois les images publiées sur Internet, elles ont rapidement attiré de nombreux spectateurs. L'incident fait l'objet de larges discussions sur les réseaux sociaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une femme recherchée pour harcèlement d'hommes à IstanbulUne femme recherchée pour harcèlement d'hommes à IstanbulAujourd'hui, 13:44Un homme étrangle sa femme après un conflit sur la dot et son poidsUn homme étrangle sa femme après un conflit sur la dot et son poidsAujourd'hui, 13:18Nouvelles frappes sur les territoires ukrainiens : des victimes signaléesNouvelles frappes sur les territoires ukrainiens : des victimes signaléesAujourd'hui, 11:26Deux Ouzbeks arrêtés à Phuket avec 26 kg de cannabisDeux Ouzbeks arrêtés à Phuket avec 26 kg de cannabisAujourd'hui, 11:23Attaque sanglante de rebelles : un pilote américain abattuAttaque sanglante de rebelles : un pilote américain abattuAujourd'hui, 09:37Inquiétude des scientifiques : record de température dans l'océan mondialInquiétude des scientifiques : record de température dans l'océan mondialAujourd'hui, 09:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas