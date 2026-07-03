Le club espagnol du Real Madrid a réagi de manière ferme et inattendue aux rumeurs de transfert entourant le milieu de terrain du Chelsea londonien, Enzo Fernandez. Ces derniers jours, les déclarations de l'agent du champion du monde argentin avaient renforcé les spéculations sur un départ du joueur de Stamford Bridge, mais le géant madrilène a officiellement annoncé qu'aucune négociation n'était en cours. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club a souligné qu'il n'y avait aucun intérêt pour Enzo Fernandez et qu'aucune démarche, directe ou indirecte, n'avait été entreprise pour son transfert. La direction du Real Madrid, qui répond habituellement par le silence aux rumeurs de transfert, a jugé nécessaire d'apporter des éclaircissements cette fois-ci.

La position officielle du club

Le communiqué du Real Madrid stipule : "Concernant les informations circulant ces derniers jours sur le transfert d'Enzo Fernandez vers notre club, nous précisons que le Real Madrid n'a fait aucune tentative pour acquérir ce joueur et n'en a pas l'intention. Nous apprécions hautement le talent d'Enzo Fernandez, mais compte tenu de nos relations avec Chelsea et des principes de loyauté institutionnelle, nous avons jugé nécessaire de rejeter ces informations inexactes".

Cette déclaration a été faite non seulement pour mettre fin à la confusion parmi les supporters, mais aussi pour préserver le respect mutuel entre les deux grands clubs. Les Madrilènes ont exprimé leur regret que de telles informations infondées puissent nuire aux deux parties.

Concurrence au milieu de terrain et nouveaux transferts

Le refus du Real Madrid pourrait également s'expliquer par le fait que le milieu de terrain de l'équipe est déjà très complet. Selon les informations, le club a récemment renforcé sa créativité en signant le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva, en tant qu'agent libre.

Actuellement, la concurrence au centre du jeu est extrêmement forte. Avec l'arrivée de Bernardo Silva et la présence des stars actuelles, l'avenir de talents français tels qu'Aurelien Tchouameni et Eduardo Camavinga est même remis en question. Des rapports indiquent que Manchester United s'intéresse à eux.

En conclusion, le Real Madrid a clairement défini sa stratégie de transfert et Enzo Fernandez ne figure pas dans les plans de l'équipe pour le moment. Le joueur argentin devra continuer à consolider sa place en Premier League anglaise ou explorer d'autres options.