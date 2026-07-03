Cristiano Ronaldo avertit l'Espagne avant le match

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a exprimé ses réflexions avant le choc majeur contre l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

La star portugaise a qualifié l'adversaire de l'un des grands favoris du tournoi et a souligné que son équipe s'attendait à un match très difficile.

« Nous connaissons très bien l'Espagne »

Selon Ronaldo, les joueurs portugais connaissent bien le style de jeu et les capacités de l'Espagne.

« Nous nous préparons sérieusement pour ce match car nous connaissons très bien cette équipe », a-t-il déclaré au service de presse de la FIFA.

L'attaquant s'attend à une compétition intense dans chaque zone du terrain lors de cette rencontre.

« Ce sera un match équilibré et spectaculaire »

Cristiano a hautement estimé les capacités des deux équipes, affirmant que les supporters peuvent s'attendre à un football passionnant.

« Je pense que ce sera un match très équilibré et spectaculaire », a déclaré Ronaldo.

Selon lui, le sort de la qualification pour le tour suivant pourrait être décidé par de petits détails et l'efficacité dans la concrétisation des occasions.

Le Portugal a battu la Croatie avec difficulté

Les hommes de Roberto Martinez ont disputé un match intense contre la Croatie en seizièmes de finale.

Le Portugal a remporté une victoire courageuse 2-1, rejoignant ainsi le top 16 du tournoi.

L'Espagne arrive avec une victoire convaincante

L'Espagne, quant à elle, n'a rencontré presque aucune difficulté contre l'Autriche au tour précédent.

Les Espagnols ont gagné 3-0, prouvant une fois de plus qu'ils sont l'un des principaux prétendants au titre.

Qui dominera le derby ibérique ?

La rencontre entre le Portugal et l'Espagne est attendue comme l'une des plus grandes affiches des huitièmes de finale.

D'un côté, un Portugal expérimenté mené par Ronaldo, de l'autre, une Espagne confiante et offensive. Tous les regards sont désormais tournés vers le derby ibérique qui décidera du ticket pour les quarts de finale.