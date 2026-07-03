Les utilisateurs d'iPhone trouvent un moyen de restaurer les notifications sur Max

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Les utilisateurs d'iPhone trouvent un moyen de restaurer les notifications sur Max

Les inconvénients causés par le retrait de la messagerie Max de l'App Store trouvent leur solution. Selon les dernières informations, plus de 5 millions de propriétaires d'appareils iOS ont réussi à restaurer les notifications push via la version web mobile. Cette méthode devient le principal moyen de communication pour les utilisateurs déconnectés du service. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, plus de 5,3 millions d'utilisateurs ont commencé à utiliser cette solution alternative au début du mois de juillet. Pour rappel, au début du mois de juin, l'application Max a été supprimée de l'App Store d'Apple sans aucune explication officielle. Cette situation a rendu difficile le téléchargement de la messagerie par les nouveaux utilisateurs et le fonctionnement du système de notifications pour les utilisateurs existants.

Procédure d'activation des notifications

Pour les propriétaires d'iPhone, le seul moyen actuel de récupérer les notifications consiste à ajouter la version web de la messagerie à l'écran d'accueil. Pour ce faire, les utilisateurs doivent ouvrir le site officiel de Max dans le navigateur Safari, puis placer le service sur l'« Écran d'accueil » (Add to Home Screen) via le menu « Partager » (Share).

Une fois le raccourci installé, il est nécessaire de se reconnecter au compte et de confirmer l'autorisation d'envoi des notifications demandée par le système. Cette technologie est possible grâce aux fonctionnalités Progressive Web Apps (PWA) introduites par Apple dans iOS. Cela permet de maintenir le contact avec l'utilisateur même pour les services absents de l'App Store.

Fait intéressant, lorsqu'on appuie sur une notification, le système lance automatiquement l'application Max installée sur l'appareil. Si l'application a été supprimée de l'appareil, le système ouvre automatiquement la version web mobile du service. Cela permet de rapprocher l'expérience utilisateur au maximum de l'application originale.

Recommandations des experts

Les développeurs recommandent fortement aux utilisateurs d'iPhone de ne pas supprimer l'application Max existante. De plus, il est conseillé de désactiver la fonction de suppression automatique des applications peu utilisées (Offload Unused Apps) dans les réglages iOS. Sinon, le système pourrait supprimer la messagerie pour libérer de l'espace, et son retéléchargement deviendrait impossible.

Cette solution est également pertinente pour les utilisateurs ouzbeks, car les restrictions sur les plateformes mondiales affectent souvent la communication quotidienne des utilisateurs régionaux. Actuellement, la configuration des notifications via la version web est la méthode la plus sûre et la plus fiable.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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