Attaque massive sur Kiev : au moins 7 morts

La capitale ukrainienne, Kiev, a subi une attaque à grande échelle impliquant des missiles et des drones dans la nuit du 6 juillet. Selon les premières informations, au moins sept personnes ont été tuées et 24 citoyens ont été blessés dans la ville.

L'armée de l'air ukrainienne a annoncé que des missiles balistiques et de croisière, ainsi que des drones kamikazes, ont été utilisés simultanément lors de l'attaque.

Il y a des enfants parmi les blessés.

Le chef de l'administration militaire de la ville de Kiev, Timur Tkachenko, a déclaré qu'au moins sept personnes avaient été tuées à la suite de l'attaque.

Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a indiqué que 14 des 24 victimes ont été hospitalisées. Parmi les blessés figurent deux enfants. Le nombre de victimes pourrait évoluer en raison de la poursuite des opérations de sauvetage.

Une partie d'un immeuble résidentiel détruite à Podil

Plusieurs quartiers de Kiev ont été touchés par l'attaque. Dans le quartier de Podil, une partie d'un immeuble résidentiel s'est effondrée, et il a été initialement rapporté que des personnes étaient piégées entre les 7e et 9e étages.

Les sauveteurs ont évacué 15 citoyens du bâtiment. Notamment, trois femmes et six enfants ont été mis en sécurité depuis les étages supérieurs.

Dans le quartier de Podil, des débris de missiles et de drones sont tombés sur une autre résidence et une zone de garages. Des incendies de véhicules ont également été signalés dans certains endroits.

Des maisons endommagées dans d'autres quartiers également

Dans le quartier de Darnytskyi, au moins trois immeubles résidentiels ont été endommagés. Des immeubles à appartements dans les quartiers de Podil, Obolon et Holosiiv ont également subi des dégâts. Des incendies se sont déclarés dans certains bâtiments.

Les services d'urgence mènent des opérations de recherche et de sauvetage dans les zones où des personnes pourraient être piégées sous les décombres.

Il y a également des victimes dans la région de Kiev

L'attaque a également touché la région de Kiev. Le chef de l'administration militaire régionale, Mykola Kalashnyk, a annoncé qu'une personne a été tuée dans le district de Bucha.

Dix autres citoyens ont été blessés, dont six ont été hospitalisés pour des fractures et des blessures causées par des éclats. Des maisons, des entreprises et des infrastructures civiles ont été endommagées dans les districts de Bucha, Vyshhorod et Brovary.

Un jeune homme de 23 ans blessé à Odessa

Dans la nuit du 6 juillet, la ville d'Odessa a également été la cible d'une attaque de drones.

Selon l'administration régionale, un jeune homme de 23 ans a été blessé. Plusieurs maisons privées et un dortoir ont été endommagés, et des incendies se sont déclarés dans certaines zones.

Zelensky avait prévenu de l'attaque

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré la veille de l'attaque, en se basant sur des renseignements, que la Russie se préparait à des frappes massives de missiles et de drones dans les prochains jours.

Il a appelé ses partenaires internationaux à accélérer la livraison de systèmes de défense aérienne ukrainiens, notamment des missiles destinés à contrer les missiles balistiques. L'attaque a eu lieu à la veille du sommet de l'OTAN prévu à Ankara.

Les sauveteurs, les médecins et les services municipaux travaillent sur les lieux. Alors que le déblaiement des décombres se poursuit, les informations sur les victimes et les blessés pourraient être mises à jour.