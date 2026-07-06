Un enfant secouru après avoir dérivé sur un matelas pneumatique en Turquie

·55·Monde
Un enfant secouru après avoir dérivé sur un matelas pneumatique en Turquie

Dans la province d'Aydin, en Turquie, une petite fille a dérivé au large sur un matelas pneumatique. Après ses appels à l'aide, les garde-côtes ont été alertés de l'incident.

Les sauveteurs sont arrivés rapidement sur les lieux et ont ramené la fillette en lieu sûr. Après un contrôle de son état de santé, elle a été remise à sa famille, qui était sous le choc.

Aucune information supplémentaire n'a été communiquée sur la distance parcourue par la fillette depuis le rivage ni sur la nécessité d'une assistance médicale.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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