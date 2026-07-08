Officiel : Álvaro Arbeloa nommé entraîneur du Fulham FC en Premier League

Le club anglais de Fulham a publié un communiqué officiel annonçant Álvaro Arbeloa comme nouvel entraîneur de l'équipe. Le technicien espagnol a signé un contrat de trois ans avec le club londonien. Cette nomination marque le début d'une nouvelle ère pour les « Cottagers », le club affichant de sérieuses ambitions. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Álvaro Arbeloa dirigeait le Real Madrid la saison dernière. Il remplace à la tête du club londonien Marco Silva, récemment parti pour le club portugais de Benfica. La direction de Fulham a agi rapidement pour combler le poste vacant et a choisi l'option Arbeloa parmi de nombreux candidats.

La recommandation de Mourinho et Pérez

Selon la BBC, l'avis de personnalités influentes a joué un rôle clé dans la validation de la candidature d'Arbeloa. En particulier, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, et le célèbre entraîneur José Mourinho ont donné des recommandations positives sur le technicien espagnol. Arbeloa avait succédé à Mourinho à Madrid et a désormais l'opportunité de démontrer son talent en Premier League.

Le propriétaire du club, Shahid Khan, a salué l'expérience et les ambitions du nouvel entraîneur. Selon lui, Arbeloa a acquis une grande expérience en travaillant avec les meilleurs clubs et joueurs du monde. Cela lui sera sans aucun doute utile pour diriger l'un des plus anciens clubs d'Angleterre.

Focus sur l'académie des jeunes et nouvelle philosophie

Un autre facteur important dans la nomination d'Álvaro Arbeloa est son intérêt pour le travail avec les jeunes joueurs. L'entraîneur prévoit de collaborer étroitement avec l'académie du club et de donner des opportunités aux jeunes talents en équipe première. Il a également promis aux supporters de Fulham un football offensif et spectaculaire.

Dans sa première interview, le nouvel entraîneur a déclaré : « C'est un grand honneur pour moi de commencer à travailler dans le plus ancien club de Londres. Je suis reconnaissant de la confiance qui m'est accordée et j'ai hâte de ressentir l'atmosphère du stade Craven Cottage. Nous commencerons l'entraînement la semaine prochaine et je pense que nous passerons une saison inoubliable ensemble ».

Rappelons que Fulham avait également envisagé les candidatures de techniciens comme Thomas Frank et Kieran McKenna pour ce poste. Cependant, la vision et la stratégie d'Arbeloa pour l'avenir du club ont finalement davantage convaincu la direction. Désormais, toute l'attention se porte sur les mouvements du nouvel entraîneur sur le marché des transferts et sur la préparation d'avant-saison.