Une jeune fille qui a fait un don à 5 ans surprend tout le monde en gagnant 48 millions de dollars 13 ans plus tard

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Une jeune fille qui a fait un don à 5 ans surprend tout le monde en gagnant 48 millions de dollars 13 ans plus tard

Deux événements de la vie d'une jeune fille canadienne nommée Juliette Lamour ont été largement discutés sur les réseaux sociaux.

En 2010, lorsque le séisme dévastateur a frappé Haïti, Juliette n'avait que 5 ans. Avec sa sœur, elle a vidé sa tirelire rose et a fait don des 61,38 dollars canadiens qu'elle avait économisés pour aider les victimes. L'argent a été remis à la Croix-Rouge avec l'aide de ses parents.

En 2023, après avoir fêté ses 18 ans, son grand-père lui a conseillé d'acheter un billet de loterie. C'était le tout premier billet de sa vie.

Le résultat fut inattendu. Juliette a remporté le jackpot de 48 millions de dollars canadiens.

Grâce à ce gain, elle est devenue la plus jeune participante de l'histoire du Canada à remporter un tel jackpot.

Beaucoup ont comparé cet événement à un retour de la bonté faite dans l'enfance. L'histoire de Juliette rappelle aux gens qu'une petite aide peut avoir une grande importance pour quelqu'un.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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