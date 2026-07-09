Muhammad est à nouveau le prénom le plus donné en Angleterre

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Muhammad est à nouveau le prénom le plus donné en Angleterre

Parmi les garçons nés en Angleterre et au Pays de Galles en 2025, Muhammad a de nouveau occupé la première place en tant que prénom le plus populaire. Ainsi, ce prénom reste le choix numéro un pour les garçons dans le pays pour la troisième année consécutive.

Selon les statistiques officielles, au cours de l'année écoulée, près de 6 000 bébés ont reçu le prénom Muhammad. Ce chiffre dépasse de près de deux mille celui du prénom Noah , qui occupe la deuxième place du classement. Muhammad et Noah dominent la liste des prénoms les plus populaires depuis trois ans.

Dans le classement de cette année, Leo et Luca ont également enregistré de bons résultats, se hissant aux troisième et quatrième places. Ils ont dépassé des prénoms comme Arthur, Oliver et George, qui occupaient les premières places les années précédentes.

Selon les analyses, d'autres variantes orthographiques du prénom Muhammad conservent également leur popularité. Mohammed occupe la 20e place de la liste des prénoms les plus populaires, tandis que Mohammad se classe 55e. Ces deux variantes ont également été attribuées à des milliers de nouveau-nés.

Chez les filles, Olivia a été enregistrée comme le prénom le plus populaire pour une nouvelle année consécutive. Lily, Amelia, Isla et Florence occupent les places suivantes.

Les experts soulignent que le prénom Muhammad figure dans le top 10 du pays depuis 2016. Apparu pour la première fois dans le top 100 en 1997, ce prénom devient de plus en plus populaire chaque année.

Le Bureau national des statistiques britannique lie également cette situation à l'augmentation de la population musulmane dans le pays. Actuellement, près de 4 millions de musulmans vivent au Royaume-Uni, représentant environ 6 % de la population du pays.

Il est souligné que, pour les familles musulmanes, le prénom Muhammad n'est pas seulement un nom donné à un enfant, mais revêt également une importance symbolique pour préserver les valeurs religieuses et culturelles. Parallèlement, l'intérêt pour les prénoms issus de diverses nationalités et cultures augmente d'année en année dans le pays.

AngleterrePays de GallesGrande-Bretagne
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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