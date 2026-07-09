La startup Mercor en négociations pour atteindre une valorisation de 20 milliards de dollars

·29·Technologie
La startup Mercor en négociations pour atteindre une valorisation de 20 milliards de dollars

La startup Mercor, spécialisée dans la formation et le développement de l'IA, prévoit de doubler sa valorisation boursière en peu de temps. Selon Bloomberg, l'entreprise est en négociations pour une valorisation de 20 milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau cycle d'investissement. Il s'agit d'un bond considérable après une valorisation de 10 milliards de dollars en octobre dernier. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Bien que les négociations soient à un stade préliminaire, Mercor a déjà annoncé avoir reçu une offre formelle (term sheet) d'investisseurs sur la base de cette nouvelle valorisation. Cette croissance financière témoigne du renforcement de la position de l'entreprise sur le marché de l'IA. Cette nouvelle, qui intéresse également les passionnés de technologie en Ouzbékistan, montre qu'un nouveau géant est en train d'émerger dans la course mondiale à l'IA.

Croissance rapide des revenus et acquisitions stratégiques

Le fondateur et PDG de l'entreprise, Brendon Foody, a annoncé sur les réseaux sociaux que le chiffre d'affaires annuel de Mercor a dépassé les 2 milliards de dollars. Il est à noter que ce chiffre est 100 % supérieur à celui d'il y a seulement quatre mois. Un tel rythme de croissance renforce la confiance des investisseurs dans la startup.

Par ailleurs, Mercor a annoncé l'acquisition de la société Deeptune afin d'élargir ses capacités technologiques. Deeptune propose des solutions avancées pour aider à la formation d'agents d'IA. Selon l'accord, l'équipe de Deeptune rejoindra Mercor dans son intégralité. Cette étape permettra à l'entreprise de créer des systèmes d'IA plus complexes et intelligents.

Redressement après les difficultés

Le début de l'année 2026 a été assez difficile pour Mercor. Selon Business Insider, l'entreprise a été confrontée à des problèmes de fuite de données et a été poursuivie en justice par plusieurs travailleurs contractuels. Cependant, les résultats financiers actuels et les nouveaux plans d'investissement montrent que l'entreprise a surmonté ces défis avec succès.

La croissance d'entreprises comme Mercor devrait stimuler la demande et les flux d'investissement dans les technologies d'IA dans le monde entier, y compris en Asie centrale. Actuellement, l'entreprise continue d'attirer non seulement des infrastructures technologiques, mais aussi les experts les plus talentueux dans le domaine de l'IA.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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