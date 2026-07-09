Le président russe Vladimir Poutine rejette fermement les propositions de négociations de paix avec l'Ukraine et cherche à intensifier le conflit dans les mois à venir. C'est ce qu'a rapporté une source influente, Reuters l'agence de presse, s'appuyant sur trois sources indépendantes proches du Kremlin. Zamin.uz présente des détails sur les plans de la direction russe sur le front et la situation interne dans les coulisses du Kremlin.

Critique de ceux qui ont proposé un « cessez-le-feu »

Selon l'un des interlocuteurs de l'agence, Vladimir Poutine a adopté une « position absolument intransigeante » sur la question de prendre le contrôle total de la partie restante de la région de Donetsk non encore occupée.

Des sources internes au Kremlin ont révélé un détail très intéressant :

Récemment, un groupe de conseillers a suggéré au président russe de suspendre temporairement la guerre sur la ligne de front et d'instaurer un régime de cessez-le-feu d'introduire.

Cependant, Poutine a vivement critiqué le plan de ce groupe de conseillers et a rejeté la proposition.

Les initiés soulignent que le dirigeant russe est fermement « convaincu » que ses militaires prendront bientôt le contrôle total de tout le territoire du Donbass.

Les frappes sur les raffineries de pétrole ont encore plus irrité Poutine

Reuters explique que l'intensification des frappes de drones et de missiles par l'Ukraine sur les raffineries de pétrole (NPZ) en territoire russe n'a pas donné le résultat escompté. Au contraire, cette situation a renforcé la détermination de Poutine à poursuivre les hostilités jusqu'au bout.

Selon une source rencontrant régulièrement le président russe, il est « très probable » qu'une nouvelle phase d'escalade de la situation sur le front se produise dans les prochains mois. Cependant, la forme exacte que prendra cette escalade et la direction qu'elle prendra n'ont pas été divulguées.

Réaction du Kremlin : Déclaration officielle de Peskov

Reuters a contacté le service de presse du Kremlin pour obtenir un commentaire officiel sur ces informations. Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a évalué la situation comme suit :

Déclaration de Dmitri Peskov : « La Russie est toujours prête à résoudre le conflit par des moyens pacifiques. Cependant, notre pays, sans dépendre de personne, dispose d'un potentiel militaire et économique suffisant pour agir de manière indépendante et poursuivre l'opération militaire spéciale jusqu'au bout. »

Selon les experts, ces informations ayant fuité du Kremlin montrent qu'il est difficile d'espérer la paix sur le front ukrainien dans un avenir proche et que les parties entrent dans une nouvelle phase de affrontements encore plus intenses.