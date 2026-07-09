Lancement de la fonctionnalité de création de chaînes publiques sur la messagerie nationale Max

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Lancement de la fonctionnalité de création de chaînes publiques sur la messagerie nationale Max

La messagerie nationale Max, de plus en plus populaire en Ouzbékistan, a introduit une nouvelle fonctionnalité importante pour ses utilisateurs. Désormais, les utilisateurs de la plateforme Android peuvent créer des chaînes publiques au sein du service et convertir leurs chaînes privées existantes en format ouvert. Cette nouveauté renforce la position de la plateforme en tant qu'outil d'échange d'informations et de média social. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le service de presse de la messagerie, cette fonctionnalité apparaîtra également dans les versions desktop et web du programme dans les prochains jours. Cela permettra aux créateurs de contenu d'élargir leur audience et de diffuser des informations à un cercle illimité d'utilisateurs.

Procédure de création d'une nouvelle chaîne

Le processus d'ouverture d'une chaîne publique est conçu pour être très simple et intuitif. Pour ce faire, l'utilisateur doit accéder à la section "Chats" et appuyer sur le bouton de création de nouvelle chaîne. Ensuite, il est nécessaire de définir le nom de la chaîne, sa description et une image de couverture. À l'étape finale, il suffit de définir le statut de la chaîne sur public et d'y associer un lien unique.

Il convient de noter que, pour des raisons de sécurité et de vérification d'identité, les créateurs de chaînes publiques doivent connecter le système "Raqamli ID". Si l'utilisateur n'a pas encore effectué cette identification, le système le redirigera automatiquement vers l'inscription. Cette mesure vise à prévenir la propagation de contenus faux et malveillants sur la plateforme.

Statistiques et taux de croissance

Le développement rapide de la messagerie Max se reflète également dans les chiffres. Selon le rapport de l'entreprise, en juillet de cette année, le nombre total de chaînes sur la plateforme a dépassé les 10 millions. Leur audience totale atteint le chiffre impressionnant de 430 millions d'abonnés.

Le nombre d'utilisateurs actifs de la messagerie augmente également de manière stable et a désormais franchi le cap des 125 millions. L'introduction de la fonctionnalité des chaînes publiques devrait renforcer la position de la plateforme Max dans la concurrence face à des rivaux majeurs comme Telegram.

Selon les experts, l'apparition de chaînes ouvertes sur la messagerie nationale crée un nouvel espace marketing pour les marques locales, les médias et les blogueurs. Cela donnera, à son tour, une impulsion au développement ultérieur de l'écosystème numérique de l'Ouzbékistan.

MaxMessagerieTechnologieRaqamli IDChaînes Publiques
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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