Une nouvelle tendance chez les divorcés : la « bague de divorce »

Récemment, une nouvelle tendance appelée « bague de divorce » (divorce ring) gagne en popularité dans certains pays du monde. Désormais, au lieu de vendre ou de ranger leur alliance après un divorce, de nombreuses femmes préfèrent la faire transformer en un nouveau bijou.

L'idée est de conserver la pierre précieuse ou le métal de l'alliance pour créer un design inédit. Le bijou ne symbolise plus le passé, mais une nouvelle étape, de nouvelles opportunités et la liberté personnelle.

Par exemple, la blogueuse floridienne Deb Marino a conservé le diamant de son alliance et y a ajouté un saphir en symbole de sa fille. Elle a dépensé près de 3 000 dollars pour cette transformation.

Les expertssoulignent que les alliances revendues sur le marché de l'occasion ne valent généralement que 30 % de leur prix initial. C'est pourquoi beaucoup préfèrent les recycler pour leur donner un nouveau sens plutôt que de les brader.

Aujourd'hui, aux États-Unis et au Royaume-Uni, de nombreuses femmes font créer, à leurs frais, de nouvelles bagues en platine ou ornées de diamants après leur divorce. Elles portent ce bijou comme un symbole de leur nouvelle vie, de leur indépendance financière et de leur détermination à aller de l'avant.