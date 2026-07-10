Romano met fin aux rumeurs concernant Manchester City et Enzo

Manchester Cityet le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernández Fabrizio Romano a réagi aux rumeurs de transfert entourant le joueur.

Le célèbre insider a souligné qu'aucune négociation n'est actuellement menée par City pour le joueur argentin.

Manchester Cityne négocie pas

Romano a démenti les informations selon lesquelles les dirigeants de Manchester City auraient contacté Enzo Fernández.

Selon lui, même après l'échec d'un accord potentiel avec le Real Madrid, les « Cityzens » n'ont pas entamé de pourparlers pour le milieu argentin.

L'avenir sera discuté après la Coupe du Monde

L'insider a noté que l'avenir de Fernández sera discuté après la fin de la Coupe du Monde.

Cela signifie que les décisions majeures concernant le joueur sont pour l'instant reportées. Chelsea et le joueur pourraient clarifier la situation après le tournoi.

Enzo est arrivé à Chelsea pour une somme importante

Enzo Fernández, âgé de 25 ans, a rejoint Chelsea en provenance de Benfica en 2023 pour 121 millions d'euros.

Son contrat actuel avec le club londonien court jusqu'en 2032, ce qui rend toute négociation de transfert complexe et coûteuse.

Performances de la saison dernière

La saison dernière, Fernández a disputé 54 matchs toutes compétitions confondues avec Chelsea.

Lors de ces rencontres, le milieu argentin a inscrit 15 buts et délivré 7 passes décisives.

Le suspense demeure sur le marché des transferts

Pour l'instant, l'option Manchester City a été écartée par Romano. Cependant, aucune décision finale n'a été prise concernant l'avenir d'Enzo Fernández.

Après la Coupe du Monde, la situation autour du joueur argentin pourrait s'intensifier, surtout si les grands clubs continuent de renforcer leur milieu de terrain.