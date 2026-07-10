Romano met fin aux rumeurs concernant Manchester City et Enzo

·58·Sport
Romano met fin aux rumeurs concernant Manchester City et Enzo

Manchester Cityet le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernández Fabrizio Romano a réagi aux rumeurs de transfert entourant le joueur.

Le célèbre insider a souligné qu'aucune négociation n'est actuellement menée par City pour le joueur argentin.

Manchester Cityne négocie pas

Romano a démenti les informations selon lesquelles les dirigeants de Manchester City auraient contacté Enzo Fernández.

Selon lui, même après l'échec d'un accord potentiel avec le Real Madrid, les « Cityzens » n'ont pas entamé de pourparlers pour le milieu argentin.

L'avenir sera discuté après la Coupe du Monde

L'insider a noté que l'avenir de Fernández sera discuté après la fin de la Coupe du Monde.

Cela signifie que les décisions majeures concernant le joueur sont pour l'instant reportées. Chelsea et le joueur pourraient clarifier la situation après le tournoi.

Enzo est arrivé à Chelsea pour une somme importante

Enzo Fernández, âgé de 25 ans, a rejoint Chelsea en provenance de Benfica en 2023 pour 121 millions d'euros.

Son contrat actuel avec le club londonien court jusqu'en 2032, ce qui rend toute négociation de transfert complexe et coûteuse.

Performances de la saison dernière

La saison dernière, Fernández a disputé 54 matchs toutes compétitions confondues avec Chelsea.

Lors de ces rencontres, le milieu argentin a inscrit 15 buts et délivré 7 passes décisives.

Le suspense demeure sur le marché des transferts

Pour l'instant, l'option Manchester City a été écartée par Romano. Cependant, aucune décision finale n'a été prise concernant l'avenir d'Enzo Fernández.

Après la Coupe du Monde, la situation autour du joueur argentin pourrait s'intensifier, surtout si les grands clubs continuent de renforcer leur milieu de terrain.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Jurgen Klopp amène ses fidèles adjoints de Liverpool en équipe d'AllemagneJurgen Klopp amène ses fidèles adjoints de Liverpool en équipe d'AllemagneAujourd'hui, 14:39Mourinho change ses plans au Real : une décision prise concernant TchouaméniMourinho change ses plans au Real : une décision prise concernant TchouaméniAujourd'hui, 14:10Aston Villa réclame 130 millions de livres pour Morgan Rogers : Foden va-t-il rejoindre l'équipe ?Aston Villa réclame 130 millions de livres pour Morgan Rogers : Foden va-t-il rejoindre l'équipe ?Aujourd'hui, 13:51Comment arrêter Erling Haaland ? La formule clé pour l'équipe d'AngleterreComment arrêter Erling Haaland ? La formule clé pour l'équipe d'AngleterreAujourd'hui, 13:14Le conseil de Kylian Mbappé et la victoire de la France : Dembélé révèle le secret du succèsLe conseil de Kylian Mbappé et la victoire de la France : Dembélé révèle le secret du succèsAujourd'hui, 12:37Jürgen Klopp révèle les détails de négociations secrètes pour le transfert de Kylian MbappéJürgen Klopp révèle les détails de négociations secrètes pour le transfert de Kylian MbappéAujourd'hui, 12:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan