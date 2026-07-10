Comment arrêter Erling Haaland ? La formule clé pour l'équipe d'Angleterre

Avant le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Angleterre et la Norvège, experts et supporters débattent d'une question : comment neutraliser Erling Haaland ? Ce choc, qui se déroulera au Hard Rock Stadium de Miami, suscite un immense intérêt, non seulement en tant qu'affrontement entre deux grandes nations, mais aussi comme duel entre les attaquants les plus dangereux du monde. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'ancien défenseur de l'équipe d'Angleterre, Des Walker, a révélé dans une interview accordée à Goal.com la clé de la victoire pour les hommes de Thomas Tuchel. Selon lui, la préparation mentale et la concentration jouent un rôle plus important que les schémas tactiques face à la star de Manchester City, Erling Haaland. Walker souligne qu'affronter des attaquants de ce niveau exige une concentration à 100 % de la part des défenseurs.

Concentration et unité d'équipe

"Soyons honnêtes, c'est la Coupe du Monde et il y a des joueurs incroyables. Des joueurs comme Erling Haaland et Kylian Mbappé ne sont pas toujours au cœur du jeu, mais ils ont ce génie instantané. La concentration sera le facteur décisif contre la Norvège. Car comme nous l'avons vu, vous pouvez museler Haaland pendant 98 minutes, mais à la 99e, il surgit et marque un doublé", déclare Des Walker.

Selon l'ancien défenseur, l'Angleterre doit maintenir l'unité collective démontrée lors des huitièmes de finale contre le Mexique. À l'époque, malgré l'expulsion de Jarell Quansah, l'équipe a agi comme un seul homme pour préserver le résultat. C'est cette discipline et ce soutien mutuel qui aideront à réduire la menace des attaquants norvégiens.

Course aux buteurs : Harry Kane et Erling Haaland

Cette rencontre est cruciale non seulement pour une place en demi-finale, mais aussi pour le Soulier d'Or du tournoi. Actuellement, Erling Haaland est en tête du classement des buteurs avec 7 réalisations. Le capitaine anglais Harry Kane ne compte qu'un but de retard. Si l'on considère que la star du Real Madrid, Jude Bellingham, est également en pleine forme, nous assisterons à une véritable bataille de stars des deux côtés du terrain.

Sous la direction de Thomas Tuchel, l'Angleterre vise enfin le titre après 60 ans d'attente. Pour y parvenir, ils compteront non seulement sur le talent de Harry Kane et Jude Bellingham en attaque, mais aussi sur leur capacité à stopper une "machine" comme Erling Haaland en défense. Selon la conclusion de Walker, si le talent individuel assure les buts, c'est l'unité d'équipe qui permet de remporter les tournois.