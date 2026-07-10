Mourinho change ses plans au Real : une décision prise concernant Tchouaméni

·57·Sport
Mourinho change ses plans au Real : une décision prise concernant Tchouaméni

Le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, devrait rester au club la saison prochaine.

Selon TEAMtalk, le nouvel entraîneur José Mourinho prévoit d'accorder une place de titulaire régulière au joueur français.

Tchouaméni aurait pu être vendu

Selon la source, le Real Madrid avait envisagé l'option de vendre Tchouaméni auparavant.

Une situation dontManchester Unitedet Liverpool comptaient profiter. Les clubs anglais ont suivi de près la situation du joueur pendant le mercato estival.

Le plan de Mourinho a changé la donne

Il est rapporté que José Mourinho, en tant qu'entraîneur du Real, a défini sa vision pour le milieu de terrain.

Le technicien portugais considère Tchouaméni comme un joueur clé du onze de départ la saison prochaine. Par conséquent, son départ est désormais pratiquement exclu.

Le Real a abandonné d'autres plans de transfert

Selon les rapports, les Madrilènes ont abandonné Enzo Fernández et Rodri dans leurs plans de recrutement pour le milieu de terrain.

Depuis, Mourinho s'est concentré sur le renforcement de la ligne défensive. Cette décision a encore augmenté la probabilité que Tchouaméni reste au Real.

Le joueur lui-même n'a pas demandé à partir

Il est également noté que Tchouaméni n'a pas formulé de demande de transfert.

Le milieu français souhaite rester au Real et s'imposer comme un titulaire indiscutable.

La porte se ferme pour les clubs anglais

Bien queManchester Unitedet Liverpool aient surveillé la situation de Tchouaméni, la position du Real semble avoir changé.

Désormais, l'intrigue principale est la suivante : quel rôle Mourinho donnera-t-il à Tchouaméni la saison prochaine et le Français pourra-t-il s'imposer définitivement à Madrid ?

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Kylian Mbappé blessé : l'état du capitaine de l'équipe de France est connuKylian Mbappé blessé : l'état du capitaine de l'équipe de France est connuAujourd'hui, 15:00Jude Bellingham et Mohamed Salah : Pourquoi l'« arrogance » de la star anglaise est-elle plus bénéfique ?Jude Bellingham et Mohamed Salah : Pourquoi l'« arrogance » de la star anglaise est-elle plus bénéfique ?Aujourd'hui, 14:53Jurgen Klopp amène ses fidèles adjoints de Liverpool en équipe d'AllemagneJurgen Klopp amène ses fidèles adjoints de Liverpool en équipe d'AllemagneAujourd'hui, 14:39Romano met fin aux rumeurs concernant Manchester City et EnzoRomano met fin aux rumeurs concernant Manchester City et EnzoAujourd'hui, 14:16Aston Villa réclame 130 millions de livres pour Morgan Rogers : Foden va-t-il rejoindre l'équipe ?Aston Villa réclame 130 millions de livres pour Morgan Rogers : Foden va-t-il rejoindre l'équipe ?Aujourd'hui, 13:51Comment arrêter Erling Haaland ? La formule clé pour l'équipe d'AngleterreComment arrêter Erling Haaland ? La formule clé pour l'équipe d'AngleterreAujourd'hui, 13:14
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan