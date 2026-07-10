Mourinho change ses plans au Real : une décision prise concernant Tchouaméni

Le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, devrait rester au club la saison prochaine.

Selon TEAMtalk, le nouvel entraîneur José Mourinho prévoit d'accorder une place de titulaire régulière au joueur français.

Tchouaméni aurait pu être vendu

Selon la source, le Real Madrid avait envisagé l'option de vendre Tchouaméni auparavant.

Une situation dontManchester Unitedet Liverpool comptaient profiter. Les clubs anglais ont suivi de près la situation du joueur pendant le mercato estival.

Le plan de Mourinho a changé la donne

Il est rapporté que José Mourinho, en tant qu'entraîneur du Real, a défini sa vision pour le milieu de terrain.

Le technicien portugais considère Tchouaméni comme un joueur clé du onze de départ la saison prochaine. Par conséquent, son départ est désormais pratiquement exclu.

Le Real a abandonné d'autres plans de transfert

Selon les rapports, les Madrilènes ont abandonné Enzo Fernández et Rodri dans leurs plans de recrutement pour le milieu de terrain.

Depuis, Mourinho s'est concentré sur le renforcement de la ligne défensive. Cette décision a encore augmenté la probabilité que Tchouaméni reste au Real.

Le joueur lui-même n'a pas demandé à partir

Il est également noté que Tchouaméni n'a pas formulé de demande de transfert.

Le milieu français souhaite rester au Real et s'imposer comme un titulaire indiscutable.

La porte se ferme pour les clubs anglais

Bien queManchester Unitedet Liverpool aient surveillé la situation de Tchouaméni, la position du Real semble avoir changé.

Désormais, l'intrigue principale est la suivante : quel rôle Mourinho donnera-t-il à Tchouaméni la saison prochaine et le Français pourra-t-il s'imposer définitivement à Madrid ?