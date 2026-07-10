Redmi Note 17 : Présentation avec un écran géant et une batterie de 8000 mAch

Le marché des smartphones semble voir le retour de l'ère des appareils à écran géant, les « phablettes ». La marque Redmi a officiellement annoncé les caractéristiques techniques du modèle de base de sa nouvelle série Redmi Note 17. L'appareil prétend changer les standards du segment grâce à sa capacité de batterie sans précédent et son grand écran. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le modèle Redmi Note 17 sera équipé d'un écran OLED de 7 pouces. Cet écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et offre une luminosité globale de 1200 nit. Le fabricant souligne également l'introduction de technologies spéciales visant à protéger la santé oculaire des utilisateurs. De tels appareils à grand écran se distinguent généralement par leur confort pour la consommation de contenu et les jeux.

Puissance et efficacité : De nouveaux records

L'aspect le plus remarquable du nouveau smartphone est sa source d'alimentation. L'appareil sera doté d'une batterie géante de 8000 mAch. Ce chiffre est presque deux fois supérieur à celui de la plupart des smartphones phares et de milieu de gamme actuels. L'appareil prend en charge une charge filaire rapide de 45 W. Il dispose également d'une fonction de charge filaire inversée de 22,5 W, permettant de recharger d'autres gadgets.

Sur le plan technique, le Redmi Note 17 devrait être équipé du chipset Snapdragon 6s Gen 4 de milieu de gamme. Cela contribuera à augmenter l'efficacité énergétique de l'appareil et à effectuer les tâches quotidiennes sans problème. La société a également apporté des changements concernant l'appareil photo : la caméra principale sera composée d'un module de 50 mégapixels.

Design et différences avec la version Pro

L'entreprise a également accordé une attention particulière à l'apparence du smartphone. En particulier, une nouvelle couleur « Meteor Purple » a été présentée. Le panneau arrière de l'appareil est décoré de motifs rappelant les traces d'une pluie de météorites, ce qui lui confère une esthétique unique.

Rappelons que les caractéristiques de la version Redmi Note 17 Pro avaient déjà été révélées. La variante Pro sera encore plus puissante, avec une batterie de 9000 mAch, un écran d'une résolution 1.5K et une luminosité de 3500 nit. De plus, un programme de service de batterie de 5 ans sera proposé pour la version Pro : si la capacité de la batterie tombe en dessous de 80 %, l'entreprise promet de la remplacer gratuitement.

Il ne fait aucun doute que ces nouveaux modèles susciteront un grand intérêt sur le marché, car un prix abordable et une batterie longue durée ont toujours été des critères prioritaires pour les consommateurs.