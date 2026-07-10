Un athlète chinois établit un nouveau record du monde de saut en 30 secondes !

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Un athlète chinois établit un nouveau record du monde de saut en 30 secondes !

Lors d'une compétition organisée à Kawasaki, au Japon, un athlète chinois a établi un nouveau record du monde du plus grand nombre de sauts en 30 secondes.

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre le moment où l'athlète a enregistré ce résultat record. Il a sauté 121 fois en 30 secondes, captivant l'attention des participants et des spectateurs.

La vidéo est devenue virale sur Internet. Les utilisateurs louent dans les commentaires la préparation, la vitesse et la précision des mouvements de l'athlète.

Un tel résultat exige une excellente condition physique et un grand équilibre en peu de temps. C'est pourquoi la performance de l'athlète chinois fait l'objet de nombreuses discussions parmi les fans de sport.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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