La défaite du Maroc provoque des troubles à Londres et à Paris

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La défaite du Maroc provoque des troubles à Londres et à Paris

Des troubles ont éclaté dans plusieurs grandes villes européennes après la victoire 2-0 de l'équipe de France sur le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde.

À Londres et à Paris, certains groupes de supporters marocains ont bloqué des rues, allumé des feux d'artifice et lancé des bouteilles et divers objets sur les forces de l'ordre. La police a mobilisé des renforts pour reprendre le contrôle de la situation.

À la suite des affrontements, un policier a été hospitalisé après avoir été blessé à la tête. Il a également été rapporté qu'au moins quatre personnes impliquées dans les troubles ont été arrêtées.

Des incidents similaires ont été signalés à Amsterdam, La Haye, Bruxelles et Rotterdam. À Paris, 20 000 policiers ont été déployés pour assurer la sécurité.

Pendant ce temps, les supporters de l'équipe de France célèbrent la victoire du pays sur la célèbre avenue des Champs-Élysées à Paris.

МарокашЛондонПарижAmsterdamБрюссель
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