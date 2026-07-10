Il établit un record en montant les escaliers sur la tête

·50·Monde
Il établit un record en montant les escaliers sur la tête

Parmi les records insolites établis dans le monde, ce résultat mérite une attention particulière. L'acrobate chinois Li Xinbo a réussi à monter les escaliers en utilisant uniquement sa tête, sans l'aide de ses mains ou de ses pieds, et a ainsi trouvé sa place dans le Livre Guinness des records.

C'est ce qu'a rapporté la publication Dzen.

Des règles strictes ont été respectées lors de l'enregistrement du record. Il était interdit au participant de toucher les marches avec ses mains ou ses pieds, de s'appuyer sur un objet ou de s'arrêter sur les marches pendant plus de 5 secondes.

Malgré cela, Li Xinbo a rempli toutes les conditions avec succès et a réussi à gravir 40 marches en utilisant uniquement sa tête. Il a ainsi battu le précédent record.

Il est intéressant de noter que le record précédent était de 36 marches, également établi par un athlète chinois. Le résultat de Li Xinbo est désormais inscrit dans l'histoire du Guinness comme un nouveau record du monde dans cette discipline inhabituelle.

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Charos
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