Plus rapide qu'un humain : il est impossible d'échapper à cette araignée

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Plus rapide qu'un humain : il est impossible d'échapper à cette araignée

Beaucoup de gens ressentent de la peur dès qu'ils voient des araignées. Désormais, une nouvelle découverte scientifique pourrait s'avérer encore plus inquiétante pour les arachnophobes. Il s'avère que l'araignée la plus rapide du monde peut, dans certains cas, se déplacer plus vite qu'un humain moyen.

Les chercheurs ont observé 258 espèces d'araignées provenant de différents pays en laboratoire et ont comparé leur vitesse de déplacement. Les analyses ont révélé que le record appartient à l'araignée chasseuse vivant dans la région du Queensland, en Australie.

Les experts notent que cette espèce peut courir jusqu'à 3,6 mètres par seconde. Cela équivaut à près de 13 kilomètres par heure, ce qui est supérieur au rythme de course habituel de la plupart des gens.

Auparavant, l'araignée « flik-flak » du Maroc était considérée comme l'espèce la plus rapide. Cependant, les scientifiques n'ont pas jugé ce résultat tout à fait équitable, car son mode de déplacement ne repose pas sur une course classique, mais sur des roulades acrobatiques. C'est pourquoi, dans cette nouvelle étude, toutes les espèces ont été évaluées dans les mêmes conditions.

Les recherches ont également révélé une autre conclusion intéressante. Selon les scientifiques, la vitesse des araignées est principalement liée à la longueur de leurs pattes. Cependant, si la taille du corps devient trop importante et que l'abdomen s'alourdit, cela affecte négativement leur vitesse de déplacement.

Les experts soulignent que ces résultats pourraient être importants non seulement pour mieux comprendre l'évolution et la mécanique du mouvement des araignées, mais aussi pour la création future de systèmes robotiques à grande vitesse.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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