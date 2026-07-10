Kylian Mbappé blessé : l'état du capitaine de l'équipe de France est connu

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a clarifié les inquiétudes concernant le capitaine Kylian Mbappé après le match des quarts de finale de la Coupe du Monde contre le Maroc. Le fait que l'attaquant du Real Madrid ait dû quitter le terrain peu avant la fin du match a suscité de sérieuses questions parmi les fans et les experts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du match disputé à Boston, la France s'est imposée 2-0, validant ainsi son billet pour les demi-finales. Bien que Kylian Mbappé ait manqué un penalty en première mi-temps, il a réussi à ouvrir le score à la 60e minute. Plus tard, Ousmane Dembélé a conforté l'avantage. Cependant, la sortie de Mbappé à la 77e minute, avec une poche de glace sur la cheville droite, a quelque peu terni la joie de la victoire.

La déclaration officielle de Didier Deschamps

S'exprimant devant les journalistes après le match, Didier Deschamps a donné des détails sur l'état physique de son capitaine. Selon Goal.com, l'entraîneur a qualifié ce changement de mesure de précaution. Selon Deschamps, Kylian Mbappé ressentait une légère douleur à la cheville et le staff technique a décidé de le préserver avant la demi-finale.

"Kylian avait un petit problème à la cheville, il a dit qu'il ressentait une douleur. Manu Koné a également reçu un coup au genou et a eu une contracture musculaire. Mais Warren Zaïre-Emery, entré en jeu, a fait très bonne impression. À ce stade, chaque joueur doit être prêt à toute éventualité", a souligné le technicien champion du monde 2018.

Une troisième demi-finale consécutive

Grâce à cette victoire, l'équipe de France s'est qualifiée pour la troisième fois consécutive en demi-finale de Coupe du Monde. Deschamps considère ce résultat comme un processus naturel et logique. Selon lui, la concentration de joueurs de haut niveau dans l'équipe est le facteur clé du succès. Bien que le penalty manqué et d'autres occasions ratées aient rendu le match difficile, l'équipe a atteint son objectif.

Les Français ont désormais entamé leur processus de récupération et attendent leur adversaire en demi-finale. Au prochain tour, ils affronteront le vainqueur du match entre l'Espagne et la Belgique. Pour l'équipe de Deschamps, la tâche principale est de rester concentrée et de viser l'objectif final du tournoi.

Il ne fait aucun doute que cette victoire procure de grandes émotions au peuple français. Selon l'entraîneur, les joueurs ressentent la ferveur de leur pays et sont prêts à tout donner pour aller le plus loin possible. La santé d'un leader comme Kylian Mbappé reste la question la plus importante pour l'équipe avant les matchs décisifs.