Les tests de robots-livreurs débutent dans les rues de Tachkent

·3·Technologie
Les tests de robots-livreurs débutent dans les rues de Tachkent

Ces derniers jours, les habitants de Tachkent croisent de plus en plus souvent d'étranges robots circulant sans intervention humaine sur les trottoirs. Des vidéos de ces appareils autonomes sont devenues virales sur les réseaux sociaux, suscitant la curiosité des utilisateurs.

Il s'avère qu'il s'agit des nouveaux robots-livreurs autonomes de Yandex Uzbekistan, actuellement en phase de test dans les rues de la capitale. Ces robots se déplacent de manière autonome grâce à un logiciel spécialisé et sont conçus pour atteindre leur destination en empruntant les trottoirs.

Selon l'entreprise, ces rovers de haute technologie commenceront prochainement à livrer des commandes aux clients via le service Yandex Lavka. La date de lancement officiel du projet n'a pas encore été annoncée.

L'équipe de développement a indiqué qu'elle dévoilerait tous les détails du projet prochainement. Si les tests sont concluants, Tachkent Asie centralepourrait devenir l'une des premières villes où les robots-livreurs font partie intégrante du quotidien.

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Charos
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