Une femme qui s'est battue pour son téléphone devient une héroïne sur les réseaux sociaux (vidéo)

Une vidéo montrant le courage d'une touriste devient virale sur les réseaux sociaux. L'incident se serait produit en Argentine.

Les images montrent des inconnus tentant de voler le téléphone de la femme. Cependant, sans paniquer, elle résiste activement aux voleurs. Son action audacieuse et déterminée a surpris les témoins.

Cette vidéo a rapidement suscité de nombreuses discussions parmi les internautes. Beaucoup saluent son courage et sa capacité à garder son sang-froid face à la situation.