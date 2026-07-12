Au moins 5 morts dans une attaque russe à Soumy

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Au moins 5 morts dans une attaque russe à Soumy

Des explosions ont eu lieu le 11 juillet dans la ville ukrainienne de Soumy. Selon les informations, au moins 5 personnes sont décédées et plus de 10 ont été blessées à divers degrés suite à une attaque russe.

Le moment de l'attaque a été enregistré par la caméra de surveillance d'un café. La vidéo montre l'instant de l'explosion, les gens tentant de s'enfuir et la situation environnante.

Après l'incident, les services de secours ont commencé à travailler sur place. Les victimes ont été prises en charge par les médecins. Certains bâtiments et installations auraient subi des dommages.

Les informations sur les conséquences de l'attaque sont en cours de mise à jour. Le nombre de victimes et de blessés pourrait évoluer.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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