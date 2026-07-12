En Italie, des étudiants surprennent tout le monde en faisant voler un avion en papier géant !

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En Italie, des étudiants surprennent tout le monde en faisant voler un avion en papier géant !

En Italie, des étudiants ont établi un record avec un projet insolite. Ils ont construit le plus grand avion en papier au monde et ont réussi à le faire voler.

L'avion a été baptisé Icarus. Ce nom fait référence au personnage d'Icare dans la mythologie grecque.

L'envergure de l'avion en papier géant atteint près de 20 mètres. Pesant 28,5 kilogrammes, il a nécessité une structure interne, contrairement aux avions en papier classiques.

Cependant, Icarus repose sur le même principe de vol que les petits avions en papier. Une solution d'ingénierie a permis d'assurer sa stabilité dans les airs.

Le vol a eu lieu lors du festival technologique « We Make Future » à Bologne. Lors de l'essai, l'avion a parcouru une distance de 59 mètres.

Le résultat a été enregistré comme un record officiel, et Icarus a fait son entrée dans le Livre Guinness des records.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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