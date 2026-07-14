Un lapin sur la piste perturbe trois vols

Un incident inhabituel survenu à l'aéroport de Dresde, en Allemagne, a perturbé le programme de plusieurs vols. La présence d'un lapin sur la piste a empêché trois avions d'atterrir à l'heure prévue.

Bild Selon le journal, un lapin est apparu sur la piste alors que les appareils se préparaient à atterrir. L'animal a péri dans l'incident, mais des inspections spéciales ont été lancées à l'aéroport conformément aux protocoles de sécurité.

C'est pourquoi un Cessna en provenance de Hanovre ainsi qu'un Airbus A321 en provenance de Barcelone ont été contraints de survoler l'aéroport pendant près d'une demi-heure. Un autre vol régulier a été détourné vers l'aéroport de Leipzig au lieu de Dresde.

Il est précisé que l'incident a eu lieu le 12 juillet vers 20h00. L'animal a pénétré sur la piste au moment de l'atterrissage d'un avion. Bien que l'appareil n'ait subi aucun dommage, la piste a été immédiatement fermée conformément aux règles de sécurité en vigueur.

Par la suite, le personnel de l'aéroport et les services d'incendie ont inspecté la piste, retiré les restes de l'animal et effectué un nettoyage. En conséquence, la piste est restée fermée de 20h10 à 20h40.

Une fois toutes les vérifications terminées, les opérations aéroportuaires ont repris normalement et le trafic aérien a pu se poursuivre.