Qu'est-ce qui rend l'île mystérieuse construite pour 11 milliards de dollars si spéciale ?

·40·Monde
Qu'est-ce qui rend l'île mystérieuse construite pour 11 milliards de dollars si spéciale ?

À Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, un projet colossal d'une valeur totale d'environ 10,9 milliards de dollars est en cours de construction : l'île de Fahid , dédiée à la santé humaine et au bien-être. La livraison complète du projet est prévue pour 2029.

Le projet est réalisé par la société Aldar Development , appartenant au gouvernement d'Abou Dabi. Selon les représentants de l'entreprise, chaque bâtiment, infrastructure et zone de l'île a été conçu pour avoir un impact positif sur la santé physique et mentale des résidents.

S'étendant sur 2,7 millions de mètres carrés, l'île accueillera plus de 6 000 logements, des appartements modernes, des villas haut de gamme, des commerces, des clubs de plage et des centres de sports nautiques. Les prix des logements varient de 517 000 à 2 millions de dollars.

Le Berm Park , long de 10 kilomètres, traversera le centre de l'île de Fahid. Des pistes de course à pied et cyclables y seront aménagées. De plus, plus de 70 % des routes intérieures seront ombragées, créant un environnement propice aux déplacements des piétons.

En 2028, une succursale de la célèbre école privée britannique Royaume-Unila King's College School Wimbledon ouvrira ses portes sur l'île. Elle sera la première école à fonctionner avec la certification internationale Fitwel pour assurer un environnement éducatif sain.

L'île de Fahid elle-même est devenue le premier projet au monde à obtenir la note la plus élevée du système Fitwel : trois étoiles. Cette distinction prend en compte des critères essentiels tels que l'activité physique, une alimentation saine, la stabilité mentale et la prévention des maladies.

Selon les experts, ce projet pourrait être reconnu à l'avenir comme un nouveau modèle d'urbanisme axé sur la santé humaine.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un lapin sur la piste perturbe trois volsUn lapin sur la piste perturbe trois volsAujourd'hui, 12:01Des inondations soudaines ont frappé la province de Sughd au TadjikistanDes inondations soudaines ont frappé la province de Sughd au TadjikistanAujourd'hui, 11:52Mouvement surprise de Trump : Les États-Unis prennent le contrôle d'Ormuz et imposent un tarif de 20 %Mouvement surprise de Trump : Les États-Unis prennent le contrôle d'Ormuz et imposent un tarif de 20 %Aujourd'hui, 10:23États-Unis - Iran sous le feu de la guerre : Trump donne un ordre inattendu, utilisation inédite de dronesÉtats-Unis - Iran sous le feu de la guerre : Trump donne un ordre inattendu, utilisation inédite de dronesAujourd'hui, 09:23L'opposant politique russe Boris Nadejdine arrêté à MoscouL'opposant politique russe Boris Nadejdine arrêté à MoscouAujourd'hui, 09:15Facilitation pour les voyageurs en Biélorussie : nouveau régime de 10 joursFacilitation pour les voyageurs en Biélorussie : nouveau régime de 10 joursAujourd'hui, 08:49
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois