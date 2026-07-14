Qu'est-ce qui rend l'île mystérieuse construite pour 11 milliards de dollars si spéciale ?

À Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, un projet colossal d'une valeur totale d'environ 10,9 milliards de dollars est en cours de construction : l'île de Fahid , dédiée à la santé humaine et au bien-être. La livraison complète du projet est prévue pour 2029.

Le projet est réalisé par la société Aldar Development , appartenant au gouvernement d'Abou Dabi. Selon les représentants de l'entreprise, chaque bâtiment, infrastructure et zone de l'île a été conçu pour avoir un impact positif sur la santé physique et mentale des résidents.

S'étendant sur 2,7 millions de mètres carrés, l'île accueillera plus de 6 000 logements, des appartements modernes, des villas haut de gamme, des commerces, des clubs de plage et des centres de sports nautiques. Les prix des logements varient de 517 000 à 2 millions de dollars.

Le Berm Park , long de 10 kilomètres, traversera le centre de l'île de Fahid. Des pistes de course à pied et cyclables y seront aménagées. De plus, plus de 70 % des routes intérieures seront ombragées, créant un environnement propice aux déplacements des piétons.

En 2028, une succursale de la célèbre école privée britannique Royaume-Unila King's College School Wimbledon ouvrira ses portes sur l'île. Elle sera la première école à fonctionner avec la certification internationale Fitwel pour assurer un environnement éducatif sain.

L'île de Fahid elle-même est devenue le premier projet au monde à obtenir la note la plus élevée du système Fitwel : trois étoiles. Cette distinction prend en compte des critères essentiels tels que l'activité physique, une alimentation saine, la stabilité mentale et la prévention des maladies.

Selon les experts, ce projet pourrait être reconnu à l'avenir comme un nouveau modèle d'urbanisme axé sur la santé humaine.